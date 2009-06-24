Написание аналогичного скрипта для сайта!

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок261 просмотр

Написание аналогичного скрипта для сайта!! как по ссылке: http://oldnavy.gap.com/browse/product.do?cid=37257&vid=1&pid=669961&scid=669961002&ssiteID=GAP

Полностью все скрипты, как на странице по отображению и выбору типа товара, линза и т.п. один в один!

16 лет назад
gekageka
Евгений 
51 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров