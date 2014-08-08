Закачка файлов на фтп через http

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок226 просмотров

Задача - в разделе сайта вида site.ru/ftp сделать форму закачки файла на фтп. При этом файлы от разных пользователей попадают в разные папки. Файлы от Сережи в папку site.ru/ftp/serg, файлы от Вовы - в папку site.ru/ftp/vova и т.д.

В форме указывается от кого файл, его название, краткое описание, указывается местоположение на компе. После нажатия кнопки Закачать пользователь видит процесс в %. После успешной закачки выдается сообщение.

После закачки файла я получаю на почту сообщение - Получен файл от такого-то пользователя, название, описание.

16 лет назад
gomer66
Максим 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Fantom3D
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный человек, сдержал свое слово - заплатил по счетам.

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Fantom3D
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад