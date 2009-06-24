Сделать drupal (друпал) модуль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок105 просмотров

Необходимо написать модуль

который бы наполнял сайт с рсс лент.

детальное тз в приват

Требования к исполнителям

1. Свободное время на заказ

2. Быстрое выполнение заказа

И самое главное!!!!!!!!

НЕ пропасть !!!!! и сДЕЛать работу!!!

Drupal
16 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
38 отзывов(-4)

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