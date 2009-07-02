CGI для работы с Cyberplat терминальным клиентом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки128 просмотров

Требуется написать скрипт на PHP или Perl под FreeBsd реализующий возможности взаимодействия с терминальным клиентом платежной системы Cyberplat (www.cyberplat.ru).

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Требуется следующий функционал

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PHP
16 лет назад
igor_bulgakow
Igor 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$100
1 день
Работа выполнена.
В процессе реализации возникли определённые трудности, но в конце концов совместными усилиями задача была решена. Сотрудничеством доволен, человек деловой и своё слово держит.

Заявки фрилансеров

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад