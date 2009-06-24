Форма онлайн заказа для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка191 просмотр

Нужна форма онлайн заказа с расчетом стоимости для сайта на dle v7.5

Можно сковырять из готовой, допустим из этой http://www.web.vkstoi.ru/

Какие требуются поля:

1. Основной товар "Выпадающее меню ".

2. Дизайн "2 варианта ответа - шаблонный, уникальный"

3. Дополнительные модули "Выпадающее меню"

4. Оплата "Выпадающее меню"

5. Ваш E-mail "поле"

6. Ваш телефон "поле"

7. ФИО "поле"

8. Установка "Выпадающее меню, варианты - требуется, не требуется"

9. Оставить комментарий к заказу "поле"

10. Большая кнопка по центру "ЗАКАЗАТЬ"

Снизу выводится общая стоимость исходя из данного расчета, каждое поле имеет снизу "пример или расшифровку", форма генерируется в письменный вид и отправляется нам на почту.

Интересует цена вопроса и сроки!

DLE
16 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад
$100
1 день
Спасибо исполнителю, все прошло на 100 баллов и на 100$). Будем сотрудничать.
Очень понравилось сотрудничать. Оплата моментальная. Одним словом все прошло на высшем уровне. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-1)
16 лет назад