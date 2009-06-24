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Форма онлайн заказа для DLE
Нужна форма онлайн заказа с расчетом стоимости для сайта на dle v7.5
Можно сковырять из готовой, допустим из этой http://www.web.vkstoi.ru/
Какие требуются поля:
1. Основной товар "Выпадающее меню ".
2. Дизайн "2 варианта ответа - шаблонный, уникальный"
3. Дополнительные модули "Выпадающее меню"
4. Оплата "Выпадающее меню"
5. Ваш E-mail "поле"
6. Ваш телефон "поле"
7. ФИО "поле"
8. Установка "Выпадающее меню, варианты - требуется, не требуется"
9. Оставить комментарий к заказу "поле"
10. Большая кнопка по центру "ЗАКАЗАТЬ"
Снизу выводится общая стоимость исходя из данного расчета, каждое поле имеет снизу "пример или расшифровку", форма генерируется в письменный вид и отправляется нам на почту.
Интересует цена вопроса и сроки!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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