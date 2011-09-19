Обговорили детали, взялся за работу. Пообещал уложится в 3 дня. За этот срок не успел, но я закрыл на это глаза, всё-таки результат нужен был. Через неделю тоже ничего сделано не было. А потом исполнитель просто пропал. Объявился через неделю, сказал что болел. Я вошёл в положение, с каждым может случится, несмотря на то, что уже прошло 2 недели, мне нужен был скрипт, поскольку скрывались сроки запланированного проекта. Следующую неделю разговор шёл в таком ключе: "завтра всё будет", "вот-вот сделаю, немного осталось", "думаю к вечеру закончу", "ещё немного, тестирую", "уже практически всё, завтра покажу", "на выходных точно закончу" и т.д. А после третьей недели просто пропал, в асе не отвечает, тут бывает, личные сообщения читает - реакции никакой. Итог: потрачен почти месяц, сорван запланированный проект, исполнитель бесплатно получил скрипт парсинга контакта.