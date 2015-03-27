Проектная документация (в соответствии с постановлением №87) по следующим разделам:
- «Архитектурные решения»;
- «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- «Проект организации строительства»;
- «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;
- частично «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
- частично «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
o рабочая документация – разделы КМ, КМД, КЖ, КД, АС, АР;
o проектирование гражданских и промышленных объектов;
o расчеты строительных конструкций;
o автоматизация сметных расчетов;
o BIM (информационное моделирование зданий) – Revit;
o архитектурная визуализация – 3dmax
https://yadi.sk/i/BXanrWW0e2a3E
https://yadi.sk/i/u47txpdle2a3W
https://yadi.sk/i/sPL1ibDme2a3p