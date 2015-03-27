ivdenis

Денис ivdenis

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Резюме

Проектная документация (в соответствии с постановлением №87) по следующим разделам:

-  «Архитектурные решения»;

-  «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

-  «Проект организации строительства»;

-  «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;

-  частично «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

-  «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

-  частично «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

o  рабочая документация – разделы КМ, КМД, КЖ, КД, АС, АР;

o  проектирование гражданских и промышленных объектов;

o  расчеты строительных конструкций;

o  автоматизация сметных расчетов;

o  BIM (информационное моделирование зданий) – Revit;

o  архитектурная визуализация – 3dmax

https://yadi.sk/i/BXanrWW0e2a3E

https://yadi.sk/i/u47txpdle2a3W

https://yadi.sk/i/sPL1ibDme2a3p

https://yadi.sk/i/raMf4EcOe2a9t

3D-графика
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$15/час
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Архитектура зданий
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$15/час
от $300от 2 дней
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Интерьеры и Экстерьеры
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$15/час
от $300от 2 дней
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Ландшафтный дизайн
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от $300от 2 дней
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Чертежи и Схемы
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$15/час
от $300от 2 дней
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