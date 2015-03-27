Резюме

Проектная документация (в соответствии с постановлением №87) по следующим разделам:

- «Архитектурные решения»;

- «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

- «Проект организации строительства»;

- «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»;

- частично «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

- частично «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

o рабочая документация – разделы КМ, КМД, КЖ, КД, АС, АР;

o проектирование гражданских и промышленных объектов;

o расчеты строительных конструкций;

o автоматизация сметных расчетов;

o BIM (информационное моделирование зданий) – Revit;

o архитектурная визуализация – 3dmax

https://yadi.sk/i/BXanrWW0e2a3E

https://yadi.sk/i/u47txpdle2a3W

https://yadi.sk/i/sPL1ibDme2a3p

https://yadi.sk/i/raMf4EcOe2a9t