iverbinska

Сама кручусь как могу, по возможности и Вам даю ЗАРАБОТАТЬ :-)

Здравствуйте.

Мне друзья посоветовали этот сайт, как такой, где решат все проблемы в программировании за небольшие деньги.

Хочу проверить, так ли это.

Мне вот сейчас надо сделать пару работенок, вот и проверю заодно, насколько эффективен этот сайт!