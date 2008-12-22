iverbinska

Иванна Вербинская iverbinska

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Сама кручусь как могу, по возможности и Вам даю ЗАРАБОТАТЬ :-)

Здравствуйте.

Мне друзья посоветовали этот сайт, как такой, где решат все проблемы в программировании за небольшие деньги.

Хочу проверить, так ли это.

Мне вот сейчас надо сделать пару работенок, вот и проверю заодно, насколько эффективен этот сайт!

  • Верстка PSD-макета

    $50

    Здравствуйте. Предложение для киевлянина (киевлянки). Нужно сделать несложную верстку макета за минимальную цену. За подробной информацией пишите на мыло. С уважением, Иванна :)

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
aslobodyan
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка PSD-макета
Классный заказчик: четко понимает что ему нужно, поэтому и задачу ставит четко.
Спасибо Вам Андрюша, что согласились мне помочь за такую низкую плату. Вы так хорошо сделали свою работу, что мне просто стыдно, что я Вам заплатила так мало. Если у меня будет еще какая-то работа ЗА НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ - я обязательно выберу Вас. Вы действительно профессионал. Еще раз спасибо. Удачи Вам!
Ответный отзыв