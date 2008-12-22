iverbinska

$50
Здравствуйте. Предложение для киевлянина (киевлянки). Нужно сделать несложную верстку макета за минимальную цену. За подробной информацией пишите на мыло. С уважением, Иванна :)
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Здравствуйте.
Мне друзья посоветовали этот сайт, как такой, где решат все проблемы в программировании за небольшие деньги.
Хочу проверить, так ли это.
Мне вот сейчас надо сделать пару работенок, вот и проверю заодно, насколько эффективен этот сайт!
Здравствуйте. Предложение для киевлянина (киевлянки). Нужно сделать несложную верстку макета за минимальную цену. За подробной информацией пишите на мыло. С уважением, Иванна :)