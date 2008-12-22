aslobodyan

Андрюха Слободян aslobodyan

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Все будет хорошо! Я узнавал :-))

Я делаю сайты.

Мои контакты - есть на моем сайте: http://www.aslobodyan.net/

Думаю, что сотрудничество со мной принесет Вам только удовольствие!

Обращайтесь - я радо помогу :-)

PS: Наші News / Українські новини читайте тут: http://our-news.org/

PPS: Про українські звичаї, традиції, історію ... читайте тут: http://www.vyshyvanka.if.ua/

PPSS: Про здоровий спосію життя - тут: http://sportluck.org/

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Отзывы заказчиков
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$125
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Слободян Андрюха (aslobodyan)
Работа достойна самой высокой оценки. Если будут проекты, обязательно обращусь к вам снова. Еще раз спс за помощь и удачи в Новом Году! :)
Очередной раз переубедился, что с Вами, Александр, прияно иметь дело! С наступающим вас Новым Годом и Рождеством Христовым! Удачи, счатья и новых проэктов в новом году)
Ответный отзыв
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
15 лет назад
Сверстать сайт 3
Очень стартельный исполнитель и очень позитивный человек. Будем и дальше сотрудничать!
Александр - человек с большой буквы. Очень весёлый и гуманный, толерантен. Сотрудничество с ним приносит только радость! Всем РЕКОМЕНДУЮ !!!
Ответный отзыв
iverbinska
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Верстка PSD-макета
Спасибо Вам Андрюша, что согласились мне помочь за такую низкую плату. Вы так хорошо сделали свою работу, что мне просто стыдно, что я Вам заплатила так мало. Если у меня будет еще какая-то работа ЗА НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ - я обязательно выберу Вас. Вы действительно профессионал. Еще раз спасибо. Удачи Вам!
Классный заказчик: четко понимает что ему нужно, поэтому и задачу ставит четко.
Ответный отзыв