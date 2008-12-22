Все будет хорошо! Я узнавал :-))
Я делаю сайты.
Мои контакты - есть на моем сайте: http://www.aslobodyan.net/
Думаю, что сотрудничество со мной принесет Вам только удовольствие!
Обращайтесь - я радо помогу :-)
PS: Наші News / Українські новини читайте тут: http://our-news.org/
PPS: Про українські звичаї, традиції, історію ... читайте тут: http://www.vyshyvanka.if.ua/
PPSS: Про здоровий спосію життя - тут: http://sportluck.org/
Портфолио
- Здоровий спосіб життя161 просмотр
- Українська вишиванка177 просмотров
- Наші News / Українські новини158 просмотров
Отзывы заказчиков
$125
10 баллов
15 лет назад
Работа достойна самой высокой оценки. Если будут проекты, обязательно обращусь к вам снова. Еще раз спс за помощь и удачи в Новом Году! :)
Ответный отзыв
Очередной раз переубедился, что с Вами, Александр, прияно иметь дело! С наступающим вас Новым Годом и Рождеством Христовым! Удачи, счатья и новых проэктов в новом году)
$60
10 баллов
15 лет назад
Очень стартельный исполнитель и очень позитивный человек. Будем и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Александр - человек с большой буквы. Очень весёлый и гуманный, толерантен. Сотрудничество с ним приносит только радость! Всем РЕКОМЕНДУЮ !!!
$30
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Вам Андрюша, что согласились мне помочь за такую низкую плату. Вы так хорошо сделали свою работу, что мне просто стыдно, что я Вам заплатила так мало. Если у меня будет еще какая-то работа ЗА НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ - я обязательно выберу Вас. Вы действительно профессионал. Еще раз спасибо. Удачи Вам!
Ответный отзыв
Классный заказчик: четко понимает что ему нужно, поэтому и задачу ставит четко.