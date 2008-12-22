Спасибо Вам Андрюша, что согласились мне помочь за такую низкую плату. Вы так хорошо сделали свою работу, что мне просто стыдно, что я Вам заплатила так мало. Если у меня будет еще какая-то работа ЗА НОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ - я обязательно выберу Вас. Вы действительно профессионал. Еще раз спасибо. Удачи Вам!