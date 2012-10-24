Есть проект "Вампирский покер": http://www.odnoklassniki.ru/game/vampirepoker Хотим выпустить на том же движке рескин другой тематики - например "Ковбойский покер". Или вы можете предложить свой вариант. Например если горите космосом то можно сделать "Космический покер", почему нет. Нужен специалист, ...