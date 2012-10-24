Нужен флеш-программист для поддержки и развития проекта "Вампирский покер" http://www.odnoklassniki.ru/game/vampirepoker Требования: * Знать и любить Flash/ActionScript :) * Знать XML/JSON, понимать как Flash-клиент работает с сервером * Знать PHP/JavaScript * Уметь пользоваться SVN * Уметь аккуратно работать с графикой (нарисованной кем-то другим) * ...
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- $1500Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Есть проект "Вампирский покер": http://www.odnoklassniki.ru/game/vampirepoker Хотим выпустить на том же движке рескин другой тематики - например "Ковбойский покер". Или вы можете предложить свой вариант. Например если горите космосом то можно сделать "Космический покер", почему нет. Нужен специалист, ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть портал с флеш-играми www.godvilgames.com Необходимо увеличить поисковый трафик с западных: google, yahoo, bingПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен разработчик для постоянной поддержки/развития проекта www.godvilgames.com Необходимые навыки: PHP, PostgreSQL, NGINX, SVN, HTML Умение самостоятельно делать небольшие элементы дизайна(кнопки, рамочки и т.п.) будет большим плюсом. Оклад 35 т.р. в месяц.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад