ivnpro

Иван ivnpro

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Flash-программист для социальной игры

    $1500

    Нужен флеш-программист для поддержки и развития проекта "Вампирский покер" http://www.odnoklassniki.ru/game/vampirepoker Требования: * Знать и любить Flash/ActionScript :) * Знать XML/JSON, понимать как Flash-клиент работает с сервером * Знать PHP/JavaScript * Уметь пользоваться SVN * Уметь аккуратно работать с графикой (нарисованной кем-то другим) * ...

    PHPJavascriptFlashActionScript
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Flash-art социальной игры

    $2500

    Есть проект "Вампирский покер": http://www.odnoklassniki.ru/game/vampirepoker Хотим выпустить на том же движке рескин другой тематики - например "Ковбойский покер". Или вы можете предложить свой вариант. Например если горите космосом то можно сделать "Космический покер", почему нет. Нужен специалист, ...

    Flash
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист для поддержки/развития игрового портала

    $1000

    Нужен разработчик для постоянной поддержки/развития проекта www.godvilgames.com Необходимые навыки: PHP, PostgreSQL, NGINX, SVN, HTML Умение самостоятельно делать небольшие элементы дизайна(кнопки, рамочки и т.п.) будет большим плюсом. Оклад 35 т.р. в месяц.

    PHPPostgreSQLHTMLNginx
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад