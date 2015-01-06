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требуется настроить windows server 2019, что бы одновременно несколько юзеров могли находиться паралельно в одной сессии по RDPСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать чекер для Амазона - задача которого каждый 15 мин проверять страницу листинга на наличие изменений по нескольким параметрам. (кол-во ревью, изменение категории и тд) . С уведомлением об изменениях в скайп и емейл.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
требуется произвести настройку и оптимизацию сервера - ngix или аппач, php и тд. так же установить панельСистемное администрирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется урл вида https://www.website.com/{переменная=1}/{переменная=2}-Из имеющегося списка словосочетаний, берется одно и подставляется в переменную 1-Из имеющегося списка чисел, берется число и подставляется в переменную 2. -пройдя по полученной ссылке вылетает список ссылок - открываем первые 10 штук-пройдя на ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Професионально составить описание товара для интернет магазина по английски, США. Одежда 1 наименование.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад