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Работаю фрилансером вот уже на протяжении более чем 3 лет. За это время приходилось сотрудничать с абсолютно разными людьми, с разными нуждами и интересами. Годы опыта научили меня всему тому, что нужно для того, чтобы написать действительно годный и качественный текст. Вы хотите, чтобы клиент пришёл к Вам, а не к конкуренту? Грамотно составленный текст - Ваш лучший выбор. Предлагаю услуги высшего класса по адекватным ценам. Всё лучшее для заказчиков, как говорится. =)
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Понравилось работать с Ириной. Оперативное исполнение задания, грамотная речь, адекватные цены.
Ответный отзыв
Хорошая, честная заказчица, доступно объяснила что должно быть в результате, оплатила вовремя. 10/10 по всем параметрам, рекомендую к сотрудничеству.
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $1от 5 часов
#758
Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от $2от 5 часов
#566