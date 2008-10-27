izmajlov_d

Здравствуйте, коллеги! Есть ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА - сделать валидную верстку (HTML + CSS, без JS) с корректным отображение в следующих браузерах: - Opera 9.5 - IE 6 - FireFox 3. 2 страницы - заглавная и второстепенная (совсем простая). Для ознакомления, в приложении ...