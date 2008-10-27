izmajlov_d

Денис Измайлов izmajlov_d

 
37 летРоссия/Кемерово
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
JavaScript + JQuery, .NET (C#, ASP.NET, LINQ), PHP, SQL, Java EE

Опыт в ИТ - более 10 лет. Использую технологии:

JavaScript + JQuery, .NET (C#, ASP.NET, LINQ), PHP, SQL, Java EE.

PHPJavascriptjQuery

  • Сделать валидную вёрстку 2 страниц: O9.5, IE6, FF3

    Здравствуйте, коллеги! Есть ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА - сделать валидную верстку (HTML + CSS, без JS) с корректным отображение в следующих браузерах: - Opera 9.5 - IE 6 - FireFox 3. 2 страницы - заглавная и второстепенная (совсем простая). Для ознакомления, в приложении ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-сайт для треннинговой компании

    $250

    Ближайший аналог по задумке: http://hmskemerovo.ru/index.php?p=portfolio_radek Исходный проект: http://www.sibtrening.com/ Логотип: отсутствует. Написание: Сибирский Институт НЛП шрифтом с засечками, как на исходном проекте. Цвета: голубые, небесно-голубые. Изображения на сайте: счастливые люди, м.б. птицы белые, общая тема - свобода и профессионализм. Структура главной страницы: - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание веб-сайта

    $215

    Ближайший аналог по задумке: http://hmskemerovo.ru/index.php?p=portfolio_radek Исходный проект: http://www.sibtrening.com/ Логотип: отсутствует. Написание: Сибирский Институт НЛП шрифтом с засечками, как на исходном проекте. Цвета: голубые, небесно-голубые. Структура главной страницы: - Верхнее меню - Главная, О нас, Контакты, Вопросы-ответы, Партнеры. - Левое меню: 1. Курсы психологические. 1.1. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • 2 дизайн-макета

    $400

    2 проекта. На каждый нужен только дизайн-макет в формате PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проект 1. - Сайт-каталог для поставщика корейских запчастей и автомобилей. - Имеется логотип. - Основные цвета - темно-синий, светло-серый. - Структура: 1. Главная страница - краткая информация о компании, контактная информация, схема ...

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    15 лет назад