izmajlov_d

Здравствуйте, коллеги! Есть ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА - сделать валидную верстку (HTML + CSS, без JS) с корректным отображение в следующих браузерах: - Opera 9.5 - IE 6 - FireFox 3. 2 страницы - заглавная и второстепенная (совсем простая). Для ознакомления, в приложении ...
Опыт в ИТ - более 10 лет. Использую технологии:
JavaScript + JQuery, .NET (C#, ASP.NET, LINQ), PHP, SQL, Java EE.
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Ближайший аналог по задумке: http://hmskemerovo.ru/index.php?p=portfolio_radek Исходный проект: http://www.sibtrening.com/ Логотип: отсутствует. Написание: Сибирский Институт НЛП шрифтом с засечками, как на исходном проекте. Цвета: голубые, небесно-голубые. Изображения на сайте: счастливые люди, м.б. птицы белые, общая тема - свобода и профессионализм. Структура главной страницы: - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $215
Ближайший аналог по задумке: http://hmskemerovo.ru/index.php?p=portfolio_radek Исходный проект: http://www.sibtrening.com/ Логотип: отсутствует. Написание: Сибирский Институт НЛП шрифтом с засечками, как на исходном проекте. Цвета: голубые, небесно-голубые. Структура главной страницы: - Верхнее меню - Главная, О нас, Контакты, Вопросы-ответы, Партнеры. - Левое меню: 1. Курсы психологические. 1.1. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $400
2 проекта. На каждый нужен только дизайн-макет в формате PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Проект 1. - Сайт-каталог для поставщика корейских запчастей и автомобилей. - Имеется логотип. - Основные цвета - темно-синий, светло-серый. - Структура: 1. Главная страница - краткая информация о компании, контактная информация, схема ...Дизайн сайтов57 заявокЗакрыт15 лет назад