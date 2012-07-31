j72001

Евгений j72001

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Разработка серверного приложения для навигаторов

    задача по раздачи заказов в мобильные устройства . т.е. серверная часть которая связывает нашу базу с устройствами у водителей (навигатор или андройд устройство). в кратце так: у нас в базе есть заказы и вся информация по ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать мобильную версию для нашего сайта

    http://test.taxi-ritm.ru/ Описание основных возможностей и необходимой информации для отображения в мобильной версии 1). Автоматически определять тип устройства и переключаться между мобильной и основной версией. 2). Автоматически масштабироваться по размеру экрана. основная идея мобильной версии это минимум необходимой информации ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать личный кабинет на нашем сайте

    Сайт http://test.taxi-ritm.ru/ Описание функционала Личного кабинета.  Авторизация  Личный кабинет должен быть двух типов для физ лица и для Юр лица Физ - лица  История всех своих заказов – таблица с детализацией. Получение итоговой информации по заказам за период (Выбор ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад