задача по раздачи заказов в мобильные устройства . т.е. серверная часть которая связывает нашу базу с устройствами у водителей (навигатор или андройд устройство). в кратце так: у нас в базе есть заказы и вся информация по ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
http://test.taxi-ritm.ru/ Описание основных возможностей и необходимой информации для отображения в мобильной версии 1). Автоматически определять тип устройства и переключаться между мобильной и основной версией. 2). Автоматически масштабироваться по размеру экрана. основная идея мобильной версии это минимум необходимой информации ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт http://test.taxi-ritm.ru/ Описание функционала Личного кабинета. Авторизация Личный кабинет должен быть двух типов для физ лица и для Юр лица Физ - лица История всех своих заказов – таблица с детализацией. Получение итоговой информации по заказам за период (Выбор ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
провести аудит сайта. понять почему он тормозит. Предложить варианты решений и оценку стоимостиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад