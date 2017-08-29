JAC PRODUCTION

Добрый день!Вас приветствует компания JAC PRODUCTION.Я занимаюсь монтажом и цвета-коррекцией видео на протяжении 5 лет. Работаю в таких программах как Vegas Pro, Adobe Pemiere Pro, Adobe After Effects, Magic Bullet Looks и многих других. Опыт профессиональный! В основном работаю с монтажом клипов, но и другие креативные работы в радость.Также имею не малый опыт в работе с аудио, если нужно подкорректировать голос, придать объема или увеличить качество.В состав JAC PRODUCTION так же входит JAC RECORDS - студя звукозаписи и занимающаяся записью треков, их сведением, а так же дублированием видео.Работу делаю быстро, качественно и креативно!JAC PRODUCTION - https://www.youtube.com/channel/UCNGOrJ8Cnk9X7ZgyQcugT3g