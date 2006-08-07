Чем занимаюсь: всяко-разная верстка HTML, построение сайтов на PHP, аналогичное на Python, написание прочих программ. Еще могу помочь с администрированием серверов на Linux, при наличии времени на разборки «что, где, куда» -- на любой Unix-подобной системе. Иногда отвечаю на интересные мне вопросы безвозмездно на http://forum.sources.ru/.

Отдельным абзацем замечу, что еще я делаю переводы, если исходный и целевой языки принадлежат множеству {украинский, польский, английский, русский}, коим множеством владею свободно. Белорусским владею в режиме «только чтение».