Думаю сделать креативный анимационный клип на песню https://cloud.mail.ru/public/Ap25/X52UBfqfW "Выноси мозг, Наташа!" Возможно, в стиле Mortal Kombat, чтобы там Наташа в халате мужикам выносила мозги феном или сковородкой, как пример. Сценария нет пока, но это точно должно ...