janekov

Евгений janekov

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Анимационный музыкальный клип

    Думаю сделать креативный анимационный клип на песню https://cloud.mail.ru/public/Ap25/X52UBfqfW "Выноси мозг, Наташа!"  Возможно, в стиле Mortal Kombat, чтобы там Наташа в халате мужикам выносила мозги феном или сковородкой, как пример. Сценария нет пока, но это точно должно ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обложка

    $15

    Нужна обложка для песни, 3100*3100 пикселей.Колыбельная. На обложке должна быть иллюстрация с сюжетом. Основное назначение - рекламные посты в ВК, обложка на яндекс музыке и itunes.Желательно:- привлекающая внимание картинка, цвета.  Чтобы при скролле страниц глаз ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обложка для колыбельной песни

    $15

    Нужна обложка для песни, 3100*3100 пикселей.Колыбельная. На обложке должна быть иллюстрация с сюжетом. Основное назначение - рекламные посты в ВК, обложка на яндекс музыке и itunes.Желательно:- привлекающая внимание картинка, цвета.  Чтобы при скролле страниц глаз ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
bilochka
Наталия 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Обложка для колыбельной песни
Спасибо!)
Очень коммуникабельный специалист )
Ответный отзыв
luellaray
Юлия 
26 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$15
10 баллов
5 лет назад
Обложка для колыбельной песни
Было очень приятно поработать вместе!
Отзывчивый исполнитель и с душой подходит к делу, буду обращаться еще!
Ответный отзыв