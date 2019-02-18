Думаю сделать креативный анимационный клип на песню https://cloud.mail.ru/public/Ap25/X52UBfqfW "Выноси мозг, Наташа!" Возможно, в стиле Mortal Kombat, чтобы там Наташа в халате мужикам выносила мозги феном или сковородкой, как пример. Сценария нет пока, но это точно должно ...
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$25
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- Анимация2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужна обложка для песни, 3100*3100 пикселей.Колыбельная. На обложке должна быть иллюстрация с сюжетом. Основное назначение - рекламные посты в ВК, обложка на яндекс музыке и itunes.Желательно:- привлекающая внимание картинка, цвета. Чтобы при скролле страниц глаз ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Нужна обложка для песни, 3100*3100 пикселей.Колыбельная. На обложке должна быть иллюстрация с сюжетом. Основное назначение - рекламные посты в ВК, обложка на яндекс музыке и itunes.Желательно:- привлекающая внимание картинка, цвета. Чтобы при скролле страниц глаз ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
5 лет назад
Спасибо!)
Ответный отзыв
Очень коммуникабельный специалист )
$15
10 баллов
5 лет назад
Было очень приятно поработать вместе!
Ответный отзыв
Отзывчивый исполнитель и с душой подходит к делу, буду обращаться еще!