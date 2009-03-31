ОЧЕНЬ приятный и человек и заказчик. Работать - одно удовольствие. Нет пустой траты времени, готовое ТЗ, уточнили, обговорили, сделали. П.С. Я даже бонус получил, так что советую ;) Спасибо, Владислав! Буду рад сотрудничать!