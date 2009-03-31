Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
16 лет назад
HTMLJavaScript
Несмотря на непродолжительное время пребывания в сервисе, Артём, похоже, достаточно опытный программист, по крайней мере, моё задание выполнил на отлично. В общении вполне адекватен. Сроки называет реальные и старается их держать. Буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
ОЧЕНЬ приятный и человек и заказчик. Работать - одно удовольствие. Нет пустой траты времени, готовое ТЗ, уточнили, обговорили, сделали. П.С. Я даже бонус получил, так что советую ;) Спасибо, Владислав! Буду рад сотрудничать!
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