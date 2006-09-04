Срочно нужены программисты. портфолио неткат обязательно.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $200
Товары надо сграбить с 2 сайтов с одинаковой структурой (различаются только названия) и заполнить магазин.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $300
только внутренняя оптимизация сайтов и подбор ключевых слов. оплата постранично. работа постоянная. писать в сюда и давать аськуПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Оплата постранично. Продвижение не требуется. В заявке желательно давать ссылку на эккаунт на http://forum.searchengines.ru/Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
и немного ее доработать. магазин смотрим тут: http://www.auto-obuvka.ru/ новую верстку тут http://dom-koles.ru/htm/index1.html http://dom-koles.ru/htm/index2.html из доработок нужно сделать каталог шин и дисков по производителям и моделям писать свою аську сюдаВеб-программирование16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
есть программа типа UML-редактора. Ее нужно отладить и доработать. если есть опыт java (не сайты) велкамПрикладное ПО11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
сайт плейн-хтмл. желательно наличие сайтов на этой CMS в портфолиоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
если у вас есть свободный макет для интернет-магазина ХАЙ-ФАЙ цифровой аппаратуры - предложите, если понгравится закажем доработку и соответственно купимДизайн сайтов15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
вся инфа в тз предоплаты нетЗакрыт17 лет назад
нужно сделать дизайн для проекта околоэзотеричного свойства. кто готов бесплатно сделать красивый диз жж для портфолио - обращайтесьДизайн сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
в Ppt 10 листов (сформировать дизайн и отформатировать текст чтобы было красиво ) нужно с закосом под определенный фирменный стиль в блоге давайте ссылку на работы в PowerPoint (если есть где выложить) или шлите на мыло [email protected] тут же ...Прочее13 заявокЗакрыт17 лет назад
тематика недвидимость флеш шапка уровень нужен высокий - сумма обсуждаема подробности в личкеДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужно составить план оптимизации 50 автомобильных проектов: составить список ключевых слов с помощью директа, подобрать под них целевые страницы и провести небольшую ортимизацию оных. Страниц около 500 ( по плану определимся). Жду предложений.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $200
В приложенном архиве необходимая информация по проекту. www.bestresult.ru/!/tz/tu.rar театральная премия «хрустальная турандот» а инете есть о ней а вот еще файлы для ознакомления: www.bestresult.ru/!/tz/add.rar Срок – 5-6 дней на 2 макета ( главная и внутренняя ) Оплата 200WMZ после утверждения ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт17 лет назад
нужны люди увлеченные автомобилями чтобы наполнить описаниями и картинками автопортал присылайте автомарки, которые с которыми вы готовы работать работа на перспективу пишите на мылКопирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
требуется специалист по NetCat ( опыт разработки сайтов ) еще навыки: верстка, php и уменим принимать решения. 100 на исп. спрокВеб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Каждому желащему выдается сайт. Он должен написать на него контент (несколько страниц) и провести раскрутку по этим ключевым словам. 1. брендинг 2. нейминг 3. разработка фирменного стиля 4. разработка логотипа ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать констуктор сайта для Netcat. Пример конструктора http://hosting.mail.ru/constructor.jsp Базу картинок взять с http://creative.gettyimages.com/ Принцип работы как на mail.ru Очень желателен модуль автогенерации шаблона рандомом. Присылайте сроки разработки и цены.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужна программа по типу AllSubmitter. Только полностью автоматизированная - нажал кнопку и пошла регистрация. Для серых катаогов будет создваться файл помойки на сайтах ( стандартный ) Есть бызы для AllSubmitter (ок 5000 кат.) на их основе предполагается ...Закрыт17 лет назад
- $100
Нужен PHP скрипт пришитый к MySQL базе. Работа со списком доменов. Сборщик инфы должен выдергиавть: Критические факторы. • Сбор cy, cy_www, pr, pr_www для всех доменов. Отсеиваем мусор ( один из cy>=200, pr>=3) • Сбор бэклинков из Яндекса и Гугла на этот ...Закрыт17 лет назад