Заполнить товарами магазин phpshop

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Товары надо сграбить с 2 сайтов с одинаковой структурой (различаются только названия) и заполнить магазин.

17 лет назад
jealouse
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад
$200
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за соотрудничество!

Заявки фрилансеров

first-freelancer
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-3)
17 лет назад

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