Добрый день. есть система управления сайтом. есть дизайн, нарезанный в Html. есть техническое задание. есть бюджет 2000 рублей за сайт. Нужен человек, который за короткое ...
Заполнить товарами магазин phpshop
Товары надо сграбить с 2 сайтов с одинаковой структурой (различаются только названия) и заполнить магазин.
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