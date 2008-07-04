Разработка модуля для ClientExec.

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо написать модуль пополнеия счета для панели управления биллингом и хостингом ClientExec 3

http://www.newedge.com/clientexec/index.html

Что данный модуль должен делать.

Пользователь решает пополнить счет. Проходит в панель и пополняет счет любыми возможными способами оплаты. Деньги зачисляются на внутренний счет клиента в системе и уже с нее клиент в любое время может оплачивать услуги сам или же деньги снимаются каждый месяц автоматом при выписывании нового счета. Если не хватает средств.. Выписывается доп. счет на оставшуюся сумму.

Довольно сложно но уверен что люди найдутся.

Всем заранее спасибо.

17 лет назад
pip
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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