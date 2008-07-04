Добрый день. есть система управления сайтом. есть дизайн, нарезанный в Html. есть техническое задание. есть бюджет 2000 рублей за сайт. Нужен человек, который за короткое ...
Разработка модуля для ClientExec.
Необходимо написать модуль пополнеия счета для панели управления биллингом и хостингом ClientExec 3
http://www.newedge.com/clientexec/index.html
Что данный модуль должен делать.
Пользователь решает пополнить счет. Проходит в панель и пополняет счет любыми возможными способами оплаты. Деньги зачисляются на внутренний счет клиента в системе и уже с нее клиент в любое время может оплачивать услуги сам или же деньги снимаются каждый месяц автоматом при выписывании нового счета. Если не хватает средств.. Выписывается доп. счет на оставшуюся сумму.
Довольно сложно но уверен что люди найдутся.
Всем заранее спасибо.
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