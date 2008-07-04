Установка модулей на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

Создать аналогичный сайт (www.drom.ru) в оболочке Joomla. Установить нужные модули (с образцами для демонстрации работы сайта), верстку мы сделаем сами. Joomla установлена, хостинг проплачен на ХОСТИНГ-ЦЕНТР РБК.

Joomla
17 лет назад
sargon75
49 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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