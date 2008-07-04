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Доработка плагина для сайта на Wordpress MU
Нужен умелец и знаток по тонкой :) настройке и доработке кода плагинов и скриптов для Wordpress MU (1.5).
Задачи:
1. Сделать отображение анонсов последних 10 постов разных блогов на главной странице сайта на Wordpress MU.
2. Настроить плагин по отображению последних 10 постов разных блогов в виджете сайдбара в дочерних блогах Wordpress MU.
3. Настроить систему ролей для пользователей, чтобы каждый регистрирующийся на сайте пользователь, по умолчанию имел статус автора и мог писать в определённых за ранее блогах системы Wordpress MU.
Ну и ещё несколько мелочей :)
Нужные для изменения файлы предоставлю.
Подробности в приват
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