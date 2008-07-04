Скрипт, пишущий в xml названия файлов из папки

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Завершен14 заявок194 просмотра

Нужно написать скрипт на пхп, который по нажатию на кнопку в вебинтерфейсе переформировывал (перезаписывал) бы файл xml , записывая в него названия файлов картинок из рядом лежащей папки с изображениями.

Формат xml файла очень прост - в приложении

PHP
17 лет назад
artmoda
Гость 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

sod
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$7
С работой справился быстро.Сделал то что надо. Спасибо.

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sod
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад