Добавление анимации к рисунку

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок331 просмотр

Есть сайт состоящий из 10 разделов. В каждом разделе есть некая картинка ассоциирующаяся с тематикой самого раздела. www.azsanclima.com имеются ввиду рисунки что снизу. Необходимо эти рисунки ка то анимировать например на разделе мелодии там внизу расположены виниловые грампластинки наверное было бы уместно, чтобы при наведении на эти пластинки начиналась бы некая радостная динамика выскакивали бы ноты какие то смешные звездочки вообщем то легкая анимация. Стоимость за анимацию одного раздела 20-30 $ в зависимости от сложности анимации, время на все про все пара - тройка дней.

17 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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