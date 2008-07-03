Добавление анимации к рисунку

Есть сайт состоящий из 10 разделов. В каждом разделе есть некая картинка ассоциирующаяся с тематикой самого раздела. www.azsanclima.com имеются ввиду рисунки что снизу. Необходимо эти рисунки ка то анимировать например на разделе мелодии там внизу расположены виниловые грампластинки наверное было бы уместно, чтобы при наведении на эти пластинки начиналась бы некая радостная динамика выскакивали бы ноты какие то смешные звездочки вообщем то легкая анимация. Стоимость за анимацию одного раздела 20-30 $ в зависимости от сложности анимации, время на все про все пара - тройка дней.