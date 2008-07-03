FormFactory for Doctrine

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Создать класс FormFactory для объекта класса Doctrine с помощью PEAR::Quick_Form

Пример вызова:

$formFactory = new FormFactory('User');

$formFactory->setEditableFields(array('username', 'password'));

$form = $formFactory->getForm();

Объект класса FormFactory должен уметь создавать формы для объектов классов Doctrine, причём должен уметь включать поля нескольких редактируемых объектов:

* связанных в главным объектом (например форма для редактирования пользователя и в ней же поля к объекту "привычки пользователя" :)

* никак не связанных объектов (например форма для редактирования сразу нескольких пользователей)

17 лет назад
b2emotion
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13 лет назад

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