Необходимо Доработать скрипт партнерской программы по продаже мобильного контента! (php,xhtml,wml,sql,)
FormFactory for Doctrine
Создать класс FormFactory для объекта класса Doctrine с помощью PEAR::Quick_Form
Пример вызова:
$formFactory = new FormFactory('User');
$formFactory->setEditableFields(array('username', 'password'));
$form = $formFactory->getForm();
Объект класса FormFactory должен уметь создавать формы для объектов классов Doctrine, причём должен уметь включать поля нескольких редактируемых объектов:
* связанных в главным объектом (например форма для редактирования пользователя и в ней же поля к объекту "привычки пользователя" :)
* никак не связанных объектов (например форма для редактирования сразу нескольких пользователей)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Техническое Задание в приложение там лиш наброски задания чёткое техническое задание будет после согласования сроков и на выборе исполнителя!Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать 3 странички для Merchant WebMoney, чтобы принимать платежи на сайте, с формой данных при оформлении покупки.Быстрая работа.Завершен17 лет назад
Интересует создание серии корометражных мультов во флэш (не более 3-х минут каждый), наподобие Масяни. Начальное количество 10 шт. Написание сценария, озвучка и монтаж. Собственно необходимо знать: Ваше портфолио в подобной работе ...Завершен17 лет назад
Необходимо написать тизерную сеть по выкупу тизерных показов и обмену трафиком при помощи тизеровЗавершен17 лет назад
- $50
Бюджет 50$ 1. Нумерацию разбивки подстраниц списка открыток - изменить в противоположную сторону Например здесь http://baltia.com.ua/ru/shop/?cards_t=108 (не от 1 до 13 а от 13 к 1) В ...Завершен17 лет назад
Требуется скрипт, который будет создавать из каталога программ, находящегося в таблице Mysql, книжку формата CHM. Хотелось бы, чтобы скрипт делал все автоматически, без моего участия, т.е. чтобы можно было его добавить в крон и ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно настроить скрипт отправки из 1С на сайт. Скрипт есть, надо только корректно его перенастроить. Все сбилось из-за переезда на другой хостинг.Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1500
Нужны парсеры для 15 сайтов отельной тематики . Парсеры абсолютно идентичные, одинаковые данные на вход, одинаковые и струтурированные в виде xml на выход. Так же необходима небольшая веб-обвязка. Подробнее в ТЗ. Ищутся 1-2 исполнителя ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется доработка системы управления проектами. Компания занимается арендой звукового оборудования. ТЗ по запросуЗавершен17 лет назад