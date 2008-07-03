Доработать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок171 просмотр

Нужно настроить скрипт отправки из 1С на сайт. Скрипт есть, надо только корректно его перенастроить. Все сбилось из-за переезда на другой хостинг.

17 лет назад
remarkareklama
Шахов 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров