Сайт для отелей

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Требуется разработать функциональную часть сайта по отелям на PHP+MySQL. ТЗ предоставлю.

Бюджет $300.

Срочно.

MySQLPHP
17 лет назад
programming2000
Ii Ii 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

_pacha_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$300
Полностью доволен выполненной работой данного разработчика и сотрудничеством с ним. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства (проект был заморожен и в последствии отменен), он был терпелив, вежлив и тактичен. По взаимному согласию была оплачена большая часть сделанной работы.
От совместной работы остались только положительные эмоции: Доскональное ТЗ, оперативные и исчерпывающие ответы на поставленные возникающие вопросы, вежливость в общении. С пониманием отнесся к возникшим по ряду причин задержкам. Сам буду рад новым проектам, и другим рекомендую!

Заявки фрилансеров

_pacha_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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