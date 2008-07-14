PHP-класс отрисовки графиков (второе издание)

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Завершен10 заявок280 просмотров

Уважаемые разработчики, просим в личку не писать, оставляйте свои предложения по стоимости и срокам ЗДЕСЬ.

Просьба не беспокоить, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы.

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Общая информация о проекте

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Класс отрисовки графиков, для системы голосования.

Суть простая - в класс приходят переменные и исходя из них рисуется линейный график или диаграмма.

В приложении есть подробное ТЗ. (ТЗ немного дополнено)

Оплата

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БЮДЖЕТ: $100 - $150

Способ оплаты

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PHP
17 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$150
2 дня
Произошла несостыковка по стаче..
Было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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