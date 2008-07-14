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PHP-класс отрисовки графиков (второе издание)
Уважаемые разработчики, просим в личку не писать, оставляйте свои предложения по стоимости и срокам ЗДЕСЬ.
Просьба не беспокоить, если у Вас нет порфолио или у Вас всего одна-две работы.
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Общая информация о проекте
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Класс отрисовки графиков, для системы голосования.
Суть простая - в класс приходят переменные и исходя из них рисуется линейный график или диаграмма.
В приложении есть подробное ТЗ. (ТЗ немного дополнено)
Оплата
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БЮДЖЕТ: $100 - $150
Способ оплаты
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