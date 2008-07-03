FLV-player

Что требуется:

Берёте любые исходники проигрывателя FLV...

Упрощаете его интерфейс до видео и панели: одна конка play...она же пауза...правее - ползунок...типа таймлайн или как её там...далее значёк звука чтобы его mute...далее громкость - не менее 50px...далее - кнопка на весь экран...ВСЁ!

Особенности:

1. Цвет: всё кроме видео - чёрно-белое...допускается правда ещё серый ввиде #929292...но используйте его только в крайнем случае...

2. Высота и ширина у FLV-файлов - разная...это вырезки из фильмов имеющие такие же размеры фрейма как и у исходых AVI-файлов...ширина отбражаемого видео должна быть максимум 600px...

3. Самое главное: onLoad не играет FLV-файл, а отбражает его первый кадр...т.е. при загрузке странички из FLV-файла скачивается первый фрейм и отображается там где должно быть видео...кроме загрузки этого кадра - трафик не жрёт...а потом, в зависимости от действий пользователя трафик расходуется стандартно...

Оставляйте аськи и портфолио...сегодня кому-нибудь из Вас постучу в асю...