Требуется сделать динамический баннер

Требуеться сделать баннер:

1. баннер динамического размера, он может быть и 468х60 и 120х240, т.е. автоматом растягиваеться как надо

2. ему передаеться размеры, ссылка для перехода и путь к картинке (передавать надо не через xml, а например через param)

на выходе имеем:

динамический баннер, который принимает путь и ссылку, вставляет в себя, и показывает баннер

данные передаються баннеру в виде (я точно не знаю, правильно или нет):

...

Стимость и время на разработку пишите здесь.

Оставляйте номер аси, я сам свяжусь с исполнителем.

Без предоплаты.

Студии прошу не беспокоить.