1) В ИМ гибкий каталог, но товары перестали добавляться в 4 уровень 2) Заказы по Петербургу должны выделяться отдельным цветом для этого нужно чтобы при заказе в рядом с полем город было написано Санкт-Петербург ...
Требуется сделать динамический баннер
Требуеться сделать баннер:
1. баннер динамического размера, он может быть и 468х60 и 120х240, т.е. автоматом растягиваеться как надо
2. ему передаеться размеры, ссылка для перехода и путь к картинке (передавать надо не через xml, а например через param)
на выходе имеем:
динамический баннер, который принимает путь и ссылку, вставляет в себя, и показывает баннер
данные передаються баннеру в виде (я точно не знаю, правильно или нет):
...
Стимость и время на разработку пишите здесь.
Оставляйте номер аси, я сам свяжусь с исполнителем.
Без предоплаты.
Студии прошу не беспокоить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $70
ФОРМА ЗАКАЗА Имя*: Ваш мэйл*: Рисунок*: [кнопка загрузить] Количество заказов*: телефон или номер ICQ: (это все поля для заполнения) выберите вид* (выпадающий список ...Закрыт17 лет назад
- $2500
Требуеться проэктирование и програмирование базы данных (бд) на языке SQL. БД используеться как backbone для приложения. Само приложение используеться в будущем как сопровождающая часть процесса продажи в индустриальном секторе Пожалуйста только ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Необходимо сделать Мастер подбора офисной техники по заданным характеристикам товара и критерия отбора, для интернет магазина на базе Vam Shop + Модуль "Сравнение товаров". Язык программирования PHP, обязательны комментарии в исходном тексте, валидный код, на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется доработка сайта на бтриксе, а именно доработка личного кабинета и еще пары блоковВеб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Необходим человек, который сможет натянуть дизайн на е107 и исправить список багов, которые мы предоставим...Завершен17 лет назад
- $10
Нужно сделать так что бы гости могли видеть темы форума но не могли в них зайти. Есть уже готовая реализация http://custom.simplemachines.org/mods/index.php?mod=610 Но! Не знаю рабочая ли она. Можете попробовать воспользоваться ей, либо сделать ...Закрыт17 лет назад
- $10
Нужно вывести на главную страницу сайта в кодировке cp1251 список тем в которых были последние постов с форума http://traders.unfx.ru. Нужно сделать скрипт так что бы можно было настроить количество выводимых постов, оформление произвольное задать через ...Закрыт17 лет назад
Нужно добавить директиву для перехода с одного адреса на другой. А именно: */profile/registration/ --> */registration/ P.S. мне нужна опция не зависимая от домена (cms NetCat)Завершен17 лет назад
- $50
Требуется разработчик по Flash для добавления готового Portfolio к существующему приложения. Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты. Skype: idynastyВеб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад