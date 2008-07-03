Доработка ИМ

1) В ИМ гибкий каталог, но товары перестали добавляться в 4 уровень

2) Заказы по Петербургу должны выделяться отдельным цветом для этого нужно чтобы при заказе в рядом с полем город было написано Санкт-Петербург и возможность поставить галочку.

3) У товаров может быть несколько объемов и для объема у которого нет своей фотки должна быть фотка предыдущего объема

4) В админке, когда отмечаешь в заказе какие товары есть в наличии, при сохранении, на общей странице сумма этих товаров складывается с общей суммой. Необходимо это исправить.

5) Из некоторых категорий товаров при нажатии на ссылку на главную страницу не происходит переход

6) При внесении нового товара когда у него, например, два объема для трех остальных он в графе фотография автоматически ставит ext/. Необходимо исправить.

7) Что-то неправильно с расчетом скидок, когда поступает заказ с него автоматически скидывается 5%, хотя скидка еще не предоставлялась

Cайт написан на php. Админка самописная.

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