Дороботкa сайта на ASP

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Закрыт9 заявок179 просмотров

Требуется человек, для дороботки сайта на асп и подключения новых модулей.

Так же может быть если сойдемся в цене обговорится вариант переписать сайт с нуля на аспх.

Жду предложенией, зарание спосибо.

17 лет назад
MediaLGroup
Group Medial 
44 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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