Разработка партнерской программы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок359 просмотров

Партнерка объединяет несколько платных сайтов. Партнеры, зарегистрированные в программе, отправляют посетителей со своих сайтов на платные сайты с указанием своего кода. За 1000 уникальных посетителей партнер получает фиксированную сумму (должна быть возможность настроить сумму уника для каждого партнера персональную). Если посетитель покупает доступ к платному сайту - партнер получает комиссию от суммы покупки. Продажи осуществляются посредством sms биллинга Русский биллинг или Webmoney. Должна быть одноуровневая реферальная система. В целях оптимизации распределения трафика к системе надо прикрутить Simple TDS – систему распределения трафиком. Желательна также система защиты от накрутки!

Партнерская панель содержит следующие разделы:

1. Новости – она же главная страница

2. Статистика

Необходимо подсчитывать и предоставлять партнерам следующую информацию:

- статистика по трафику (хиты на каждом сайте, уникальные посетители, ссылающиеся страницы, количество подписок (покупок доступа));

- должна быть возможность фильтрации статистики по периодам и сайтам-платникам;

- сокращенная статистика по рефералам.

3. Профайл.

4. Выплаты – текущий баланс и статистика выплат

5. Партнерские ссылки - партнер должен иметь выбор из нескольких видов ссылок: либо слив на TDS, либо слив трафика напрямую на платники.

6. Баннеры.

7. Тикеты - отсылка сообщения админу партнерки.

8. Правила.

9. FAQ.

Админская панель:

1. Статистика – просмотр статиститки, по дням, месяцам, партнерам и платникам.

2. Партнеры – список партнеров с указанием баланса на аккаунте. Админ может менять любое значение у партнера.

3. Платники – просмотр, редактирование и добавление платников.

4. Настройки - установка часового пояса, установка мыла админа, размера партнерского вознаграждения за уника по умолчанию.

5. Выплаты - список партнеров имеющих баланс больше 0, рассылка денег за указаный период через WebMoney.

6. Бэкап – система ведения бэкапов партнерки.

Технологии: PHP + Mysql + Smarty.

MySQLPHP
17 лет назад
QuSense
Михаил 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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