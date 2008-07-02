Создание чата с использование Java (не путать c JavaScript) http://www.flyordie.com/russian/chess.html похожий вид(в самой игре в место столов сам эфир общения пользователей) Хар-ки: Наличие Правой кнопки( Меню). Стандартные опции (выкинуть, бан и т.д.) ...
Разработка партнерской программы
Партнерка объединяет несколько платных сайтов. Партнеры, зарегистрированные в программе, отправляют посетителей со своих сайтов на платные сайты с указанием своего кода. За 1000 уникальных посетителей партнер получает фиксированную сумму (должна быть возможность настроить сумму уника для каждого партнера персональную). Если посетитель покупает доступ к платному сайту - партнер получает комиссию от суммы покупки. Продажи осуществляются посредством sms биллинга Русский биллинг или Webmoney. Должна быть одноуровневая реферальная система. В целях оптимизации распределения трафика к системе надо прикрутить Simple TDS – систему распределения трафиком. Желательна также система защиты от накрутки!
Партнерская панель содержит следующие разделы:
1. Новости – она же главная страница
2. Статистика
Необходимо подсчитывать и предоставлять партнерам следующую информацию:
- статистика по трафику (хиты на каждом сайте, уникальные посетители, ссылающиеся страницы, количество подписок (покупок доступа));
- должна быть возможность фильтрации статистики по периодам и сайтам-платникам;
- сокращенная статистика по рефералам.
3. Профайл.
4. Выплаты – текущий баланс и статистика выплат
5. Партнерские ссылки - партнер должен иметь выбор из нескольких видов ссылок: либо слив на TDS, либо слив трафика напрямую на платники.
6. Баннеры.
7. Тикеты - отсылка сообщения админу партнерки.
8. Правила.
9. FAQ.
Админская панель:
1. Статистика – просмотр статиститки, по дням, месяцам, партнерам и платникам.
2. Партнеры – список партнеров с указанием баланса на аккаунте. Админ может менять любое значение у партнера.
3. Платники – просмотр, редактирование и добавление платников.
4. Настройки - установка часового пояса, установка мыла админа, размера партнерского вознаграждения за уника по умолчанию.
5. Выплаты - список партнеров имеющих баланс больше 0, рассылка денег за указаный период через WebMoney.
6. Бэкап – система ведения бэкапов партнерки.
Технологии: PHP + Mysql + Smarty.
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