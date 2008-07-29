Сделать тестирование на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок238 просмотров

Необходимо сделать работу согласно приложенному ТЗ

Все вопросы в личку, предложения только сюда.

Прошу не писать типа: пишите обсудим или никаких проблем.

Задание не очень срочное, поэтому предпочтение более низкой цене.

Только для фрилансеров с портфолио.

17 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$40
В целом остался доволен сотрудничеством, хотя и принял работу только со второго раза. Думаю что продолжу и дальше работать с этой командой.
Отличный заказчик. Чётко поставленная цель и знание того что хочет получить. Внятно объяснил возникшие недочёты в работе и объяснил как нужно сделать. Деньги перевёл без задержек и в полной мере. Спасибо что выбрали Нас. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MW_Studio
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад