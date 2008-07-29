Сделать тестирование на сайте

Отличный заказчик. Чётко поставленная цель и знание того что хочет получить. Внятно объяснил возникшие недочёты в работе и объяснил как нужно сделать. Деньги перевёл без задержек и в полной мере. Спасибо что выбрали Нас. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.