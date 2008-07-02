Необходимо сделать работу согласно приложенному ТЗ Все вопросы в личку, предложения только сюда. Прошу не писать типа: пишите обсудим или никаких проблем. Задание не очень срочное, поэтому предпочтение более ...
Chat
Создание чата с использование Java (не путать c JavaScript) http://www.flyordie.com/russian/chess.html похожий вид(в самой игре в место столов сам эфир общения пользователей)
Хар-ки:
Наличие Правой кнопки( Меню).
Стандартные опции (выкинуть, бан и т.д.)
анти-мат
смайлики
группы (админ,модер,юзер, создание групп(указывание привилегий)
Регистрация(восстановления пароля)
если есть дополнения, могу выслушать...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно переконвертировать базу пользователей и форума из ipb в базу Delphin )))Закрыт17 лет назад
Необходимо установить форум ExBB.Завершен17 лет назад
- $50
Надо нарисовать карту-схему дорог вокруг Москвы. Вот ссылка, как это примерно должно выглядеть. http://the-rebellion.narod.ru/moscow/mos_road.htm цифр быть не должно дороги от калужской по часовой стрелке до ярославской должны ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Нужно создать скрипт собра кодов обраток и авторегистрции в каталогах подобных этому: http://www.culinariya.com/seo/links_ex.php Если есть готовые решения, предлагайте :)Закрыт17 лет назад
Кто сегодня свободен и разбирается в битриксе Есть сайт на нем нужны небольшие правки(верстка, форум) Отпишитесь пожалуйста здесь СпасибоЗакрыт17 лет назад
Скрипт разбивает текстовые файлы большого размера на файлы меньшего размера по заданному количеству строк. Скрипт получает заархивированный (ZIP) текстовый файл, и отдает архив, содержащий группу результирующих файлов. PHP4, оплата традиционно WMZ. ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $50
Имеем сайт http://fiksa.ru/wml/ нужен скрипт типа грабера который будет выводить всё тоже но в wml Оплата wmr или wmz общение по icqЗакрыт17 лет назад
- $1200
Требуется доработка несложного форума на базе Zend Framework + Smarty + Doctrine ORM (модели уже созданы ) + jQuery. Функциональные характеристики: - Дерево вида: Форум - Раздел - Тема - Ответ. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется поставить форум. + Возможно понадобятся дополнительные настройки и темы. Прошу указывать цену за установку.Завершен17 лет назад