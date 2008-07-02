Chat

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Создание чата с использование Java (не путать c JavaScript) http://www.flyordie.com/russian/chess.html похожий вид(в самой игре в место столов сам эфир общения пользователей)

Хар-ки:

Наличие Правой кнопки( Меню).

Стандартные опции (выкинуть, бан и т.д.)

анти-мат

смайлики

группы (админ,модер,юзер, создание групп(указывание привилегий)

Регистрация(восстановления пароля)

если есть дополнения, могу выслушать...

JavaJavaScript
17 лет назад
Unforg
-- -- 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров