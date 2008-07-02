Установка и доработка скрипта wmlink.ru

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки158 просмотров

Ищем хорошего программиста в команду с большим желанием участия в проекте. Задача – есть скрипт wmlink.ru (контекстная реклама) – необходимо его доработать и настроить. Преимущество отдается людям, желающим сотрудничать на _надежной_долгосрочной основе, периодически выполняя другие заказы компании на удаленной основе.

17 лет назад
qoob
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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