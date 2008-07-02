Необходима разработка CMS для интернет-каталога техники, продаваемой оффлайн. Прилагается ТЗ и сверстанные макеты. Принимаются предложения по срокам. Ориентировочные сроки - около 1,5 недель. Предпочтение будет отдано разработчику, вникающему в проект — отклики ...
Нужна консультация по JavaScript
ДОбрый день!
Нужна консультация по JavaScript. За вознаграждение.
Обращаться в ICQ: 239-022-368 (Сергей)
С уважением, Дмитрий Юзвяк
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