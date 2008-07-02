Разработка CMS сайта-каталога

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт30 заявок639 просмотров

Необходима разработка CMS для интернет-каталога техники, продаваемой оффлайн.

Прилагается ТЗ и сверстанные макеты.

Принимаются предложения по срокам. Ориентировочные сроки - около 1,5 недель.

Предпочтение будет отдано разработчику, вникающему в проект — отклики с "универсальными ответами" игнорируются.

17 лет назад
nicothin
Громов 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад
$600
14 дней
Над проектом работал вяло, складывалось четкое ощущение, что никаких тестов сам не проводил - что-то поменял в скрипте и показывает заказчику. При таких тестах, часто 2-3 раза подряд проблема остается - то есть Павел не смотрел - привели ли те изменения кода, которые он сделал (если сделал) к устранению проблемы. Получив гонорар (пришлось сдвинуть сроки проекта) уверил, что если найдутся какие-либо проблемы - переделает. Проблемы нашлись, - на аську и скайп не реагирует никак. Даже после обещания оплатить работу по дебаггингу написанного им движка. В HTML разбирается посредственно - в результирующем HTML я обнаружил фрагменты, явно противоречащие семантике (к примеру, пустые теги UL - без вложенных LI). На попытки связаться не реагирует. Потратил два дня на переделку и апгрейд написанной им CMS. На прямые вопросы "Павел, Вы планируете дорабатывать CMS? Если не планируете - так и скажите - я найду другого программиста, ибо сроки поджимают" не реагирует никак. В результате - сильно отодвинут срок сдачи проекта. Меняю свое мнение на отрицательное.
Меняю отзыв в ответ. Заказчик заказал проект, проект выполнен, сдал вовремя. Даже раньше положенного времени. НО ! На тупом хостинге заказчика сайт не работает. Скажу большее мой провайдер с 350 000 пользователь даже не пингуется с сайтом. У хостинга куча ограничений, даже такие как отсутсвие header ! Ваша фраза из лички: nicothin | 26.07.2008 в 22:49 При тестировании выяснились некоторые особенности - как написанного кода, так и моего хостера Так что про хостинг вы были в курсе. Заказчик поставил положительный отзыв, а после чего поменя верстку требует бесплатно дорабатывать скрипты, при этом доступ к его хостингу открывать не хочет. Т.е. требует чтобы скрипт работал на его хостинге а меня к нему не пускает !!! И ВООБЩЕ ОН ПОСРЕДНИК !!!!!!!!! вообще считаю что посредников нужно банить !! Если бы знал сразу что дело имею с посредником то не имел бы с ним дел. Проект сдал на 5 дней раньше срока, у заказчика такой хостинг, что его не видет даже yandex.ru. Целую неделю приходилось подгонять под хостинг заказчика, но с ним все равно не пингуются. Если вам не влом проверти пингуется с его сайтов или нет. http://baltavto.com А насчет большого количество знаков, это чтобы обратили внимание на ключевые фразы. Пока еще не один из моих заказчик не смог запустить Ваш сайт. :) --- Начало цитаты --- Контентная часть отзыва, капс и количество восклицательных знаков говорят о явной лжи при указании Павлом своего возраста. Большая часть написанного является клеветой. --- Конец цитаты --- Контентная часть отзыва, говорят о явной лжи при указании Николаем своего возраста и о том что он любит вы*быватся. Большая часть написанного является клеветой. :)))))) А вот мой возрост указан в аттестате webmoney.

Заявки фрилансеров

Coworking
Павел 
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-3)
17 лет назад

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