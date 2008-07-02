Разработка CMS сайта-каталога

Над проектом работал вяло, складывалось четкое ощущение, что никаких тестов сам не проводил - что-то поменял в скрипте и показывает заказчику. При таких тестах, часто 2-3 раза подряд проблема остается - то есть Павел не смотрел - привели ли те изменения кода, которые он сделал (если сделал) к устранению проблемы. Получив гонорар (пришлось сдвинуть сроки проекта) уверил, что если найдутся какие-либо проблемы - переделает. Проблемы нашлись, - на аську и скайп не реагирует никак. Даже после обещания оплатить работу по дебаггингу написанного им движка. В HTML разбирается посредственно - в результирующем HTML я обнаружил фрагменты, явно противоречащие семантике (к примеру, пустые теги UL - без вложенных LI). На попытки связаться не реагирует. Потратил два дня на переделку и апгрейд написанной им CMS. На прямые вопросы "Павел, Вы планируете дорабатывать CMS? Если не планируете - так и скажите - я найду другого программиста, ибо сроки поджимают" не реагирует никак. В результате - сильно отодвинут срок сдачи проекта. Меняю свое мнение на отрицательное.