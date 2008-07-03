Необходима разработка CMS для интернет-каталога техники, продаваемой оффлайн. Прилагается ТЗ и сверстанные макеты. Принимаются предложения по срокам. Ориентировочные сроки - около 1,5 недель. Предпочтение будет отдано разработчику, вникающему в проект — отклики ...
Модификация грабера RSS (плагин Wordpress)
Существующие граберы RSS для Wordpress могут внедрять изображения, но не могут загружать их на сервер.
Мне нужно что бы грабер (плагин feedwordpress или любой другой) не только собирал грабил текст, но и сохранял картинки на сервер в папку wp-content/uploads или в любую другую, главное чтобы они были на моем сервере.
Возможно существует такое уже работающее решение на базе другого плагина.
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