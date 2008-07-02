Необходима разработка CMS для интернет-каталога техники, продаваемой оффлайн. Прилагается ТЗ и сверстанные макеты. Принимаются предложения по срокам. Ориентировочные сроки - около 1,5 недель. Предпочтение будет отдано разработчику, вникающему в проект — отклики ...
Проект для программиста, знающего Drupal
Для небольшого, но серьезного проекта необходим программист знающий Drupal. Новичков прошу не беспокоить
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $100
Ищем хорошего программиста в команду с большим желанием участия в проекте. Задача – есть скрипт wmlink.ru (контекстная реклама) – необходимо его доработать и настроить. Преимущество отдается людям, желающим сотрудничать на _надежной_долгосрочной основе, периодически выполняя другие ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
ДОбрый день! Нужна консультация по JavaScript. За вознаграждение. Обращаться в ICQ: 239-022-368 (Сергей) С уважением, Дмитрий ЮзвякЗакрыт17 лет назад
- $1000
Партнерка объединяет несколько платных сайтов. Партнеры, зарегистрированные в программе, отправляют посетителей со своих сайтов на платные сайты с указанием своего кода. За 1000 уникальных посетителей партнер получает фиксированную сумму (должна быть возможность настроить сумму уника ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Создание чата с использование Java (не путать c JavaScript) http://www.flyordie.com/russian/chess.html похожий вид(в самой игре в место столов сам эфир общения пользователей) Хар-ки: Наличие Правой кнопки( Меню). Стандартные опции (выкинуть, бан и т.д.) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо сделать работу согласно приложенному ТЗ Все вопросы в личку, предложения только сюда. Прошу не писать типа: пишите обсудим или никаких проблем. Задание не очень срочное, поэтому предпочтение более ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно переконвертировать базу пользователей и форума из ipb в базу Delphin )))Закрыт17 лет назад
Необходимо установить форум ExBB.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Надо нарисовать карту-схему дорог вокруг Москвы. Вот ссылка, как это примерно должно выглядеть. http://the-rebellion.narod.ru/moscow/mos_road.htm цифр быть не должно дороги от калужской по часовой стрелке до ярославской должны ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
Нужно создать скрипт собра кодов обраток и авторегистрции в каталогах подобных этому: http://www.culinariya.com/seo/links_ex.php Если есть готовые решения, предлагайте :)Закрыт17 лет назад