Необходима разработка CMS для интернет-каталога техники, продаваемой оффлайн. Прилагается ТЗ и сверстанные макеты. Принимаются предложения по срокам. Ориентировочные сроки - около 1,5 недель. Предпочтение будет отдано разработчику, вникающему в проект — отклики ...
Мелкая функция- для парсинга и вывода на экран
В общем требуется следующее:
к примеру- у меня сайт статичный- но с расширением php все страницы, php там поддерживается и работает.
на сайте статьи- и товары. чтобы поставить цены- нужно следующее:
имеем скажем текстовый файлик- где вот такой формат
1025,525
1026.800
1020,900 ну и так далее столбики- где первая цифра- это ID товара- а вторая цифра- это цена.
суть следующая- к примеру задается некая функция на php, которая будет брать файлик- заедать его, там максимум 400-500 цен и в итоге- когда я пишу на странице сайта- что-то типа
include ( наша супер пупер функция ( ID товара));- то в этом месте будет выводиться цена товара.
мораль проста- поменяю потом в энтом файлике цены- имея в руках прайс по ID- и все нормально..такая вот самопальная витрина.
SQL и движки просьба не предлагать- уже имею настоящие интернет магазины. просто есть старые сайты..и они мне дороги как память))) менять там ничего не хочется..просто внедрить такой код и никаких забот..хлопот..
жду ответов. отзыв хороший будет обеспечен))
работа знаю- одного-двух часов...если не меньше- отсюда такие цены. впрочем жду и предложений.
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