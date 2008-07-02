Мелкая функция- для парсинга и вывода на экран

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен22 заявки291 просмотр

В общем требуется следующее:

к примеру- у меня сайт статичный- но с расширением php все страницы, php там поддерживается и работает.

на сайте статьи- и товары. чтобы поставить цены- нужно следующее:

имеем скажем текстовый файлик- где вот такой формат

1025,525

1026.800

1020,900 ну и так далее столбики- где первая цифра- это ID товара- а вторая цифра- это цена.

суть следующая- к примеру задается некая функция на php, которая будет брать файлик- заедать его, там максимум 400-500 цен и в итоге- когда я пишу на странице сайта- что-то типа

include ( наша супер пупер функция ( ID товара));- то в этом месте будет выводиться цена товара.

мораль проста- поменяю потом в энтом файлике цены- имея в руках прайс по ID- и все нормально..такая вот самопальная витрина.

SQL и движки просьба не предлагать- уже имею настоящие интернет магазины. просто есть старые сайты..и они мне дороги как память))) менять там ничего не хочется..просто внедрить такой код и никаких забот..хлопот..

жду ответов. отзыв хороший будет обеспечен))

работа знаю- одного-двух часов...если не меньше- отсюда такие цены. впрочем жду и предложений.

PHPSQL
17 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Выбранный исполнитель

FrykT
37 лет
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Был
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17 лет назад
$1

Заявки фрилансеров

FrykT
37 лет
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7 лет назад
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