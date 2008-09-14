Фoрма отправки емейла на php

ФОРМА ЗАКАЗА

улица*:

дом*:

корпус:

квартира*:

код:

подъезд:

Этаж:

телефон*:

фамилия и имя*:

(это все поля для заполнения)

выберите водонагреватель* (выпадающий список из нескольких моделей)

дополнительная комплектация

кран (галочка)

удлинитель 3м (галочка) 5м (галочка)

какого числа* (число руками месяц из списка)

в какое время*

с (выпадающий список, по часам)

до (выпадающий список, по часам)

(нужно сделать так, чтобы минимальная разница между "с" и "до" была два часа)

Сумма: (считается исходя из стоимости водонагрвателя (для каждого своя), крана (если да, то +250р) и удлинителя (300р на 3м и 350р на 5м)

заполненный список отправляется на указанный емейл

* отмечены обязательные для заполнения формы, при отправки не до конца заолненной формы скрипт должен писать, какя форма не заполнена, не стирая при этом информацию из других полей.

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нужно до завтрашнего вечера

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примерный бюджет - 500р, возможно больше.

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в аську, личку и почту просьба не писать