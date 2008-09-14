Фoрма отправки емейла на php

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен35 заявок440 просмотров

ФОРМА ЗАКАЗА

улица*:

дом*:

корпус:

квартира*:

код:

подъезд:

Этаж:

телефон*:

фамилия и имя*:

(это все поля для заполнения)

выберите водонагреватель* (выпадающий список из нескольких моделей)

дополнительная комплектация

кран (галочка)

удлинитель 3м (галочка) 5м (галочка)

какого числа* (число руками месяц из списка)

в какое время*

с (выпадающий список, по часам)

до (выпадающий список, по часам)

(нужно сделать так, чтобы минимальная разница между "с" и "до" была два часа)

Сумма: (считается исходя из стоимости водонагрвателя (для каждого своя), крана (если да, то +250р) и удлинителя (300р на 3м и 350р на 5м)

заполненный список отправляется на указанный емейл

* отмечены обязательные для заполнения формы, при отправки не до конца заолненной формы скрипт должен писать, какя форма не заполнена, не стирая при этом информацию из других полей.

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нужно до завтрашнего вечера

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примерный бюджет - 500р, возможно больше.

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в аську, личку и почту просьба не писать

PHP
17 лет назад
ZiXX
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

mnbvcxz
Гость 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$1
Замечательный человек и высококлассный профессионал, рекомендую
Все выполнил в срок, возникли задержки с оплатой из-за нерасторопности наших платежек. заказчик адекватный и без заскоков. всем рекомендую работать.

Заявки фрилансеров

mnbvcxz
Гость 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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