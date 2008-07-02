Нужен разработчик Flash для добавления Portfolio

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки203 просмотра

Требуется разработчик по Flash для добавления готового Portfolio к существующему приложения.

Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты.

Skype: idynasty

17 лет назад
dynasty
Alex Schmidtz 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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