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Подбор офисной техники для интернет магазина
Необходимо сделать Мастер подбора офисной техники по заданным характеристикам товара и критерия отбора, для интернет магазина на базе Vam Shop + Модуль "Сравнение товаров". Язык программирования PHP, обязательны комментарии в исходном тексте, валидный код, на финальной стадии предоставления всей работы в виде патча (т.е. readme с информацией заменить в строке №х на код такой то...). Подробности в прилагаемом файле.
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