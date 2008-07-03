Подбор офисной техники для интернет магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Необходимо сделать Мастер подбора офисной техники по заданным характеристикам товара и критерия отбора, для интернет магазина на базе Vam Shop + Модуль "Сравнение товаров". Язык программирования PHP, обязательны комментарии в исходном тексте, валидный код, на финальной стадии предоставления всей работы в виде патча (т.е. readme с информацией заменить в строке №х на код такой то...). Подробности в прилагаемом файле.

PHP
17 лет назад
sergioses
Valeriy 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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