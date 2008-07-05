Htaccess

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Завершен4 заявки301 просмотр

Нужно добавить директиву для перехода с одного адреса на другой.

А именно:

*/profile/registration/ -->

*/registration/

P.S. мне нужна опция не зависимая от домена (cms NetCat)

17 лет назад
ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

max7
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Очень хорошо разбирается с файлами конфигурации сервера Apache
От работы с Евгением остались только положительные эмоции. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

max7
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад