Создание Вебсайтов на е107

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки86 просмотров

Необходим человек, который сможет натянуть дизайн на е107 и исправить список багов, которые мы предоставим...

17 лет назад
Garimto
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

qwest_ur
Чеслав 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
На удивление быстро работает. Всё что требовалось сделал в считаные часы, предложил сам доработку, чтобы лучше было, выполнил. Один из немногих иполнителей, которые работают не на отстаньте. Работой очень доволен. Рекомендую.
Грамотно составленное ТЗ, человек действительно знает чего хочет от сайта. Ясно и доступно отвечал на заданные вопросы. Оплата произведена вовремя, сразу после сдачи сайта.

Заявки фрилансеров

qwest_ur
Чеслав 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
17 лет назад