Вывести топики из форума SMF на главку

Нужно вывести на главную страницу сайта в кодировке cp1251 список тем в которых были последние постов с форума http://traders.unfx.ru. Нужно сделать скрипт так что бы можно было настроить количество выводимых постов, оформление произвольное задать через css и вывод в любом месте странички. форум SMF