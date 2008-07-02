Вывести топики из форума SMF на главку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Нужно вывести на главную страницу сайта в кодировке cp1251 список тем в которых были последние постов с форума http://traders.unfx.ru. Нужно сделать скрипт так что бы можно было настроить количество выводимых постов, оформление произвольное задать через css и вывод в любом месте странички. форум SMF

CSS
17 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pissed
Andrew 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

pissed
Andrew 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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