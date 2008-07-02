1) В ИМ гибкий каталог, но товары перестали добавляться в 4 уровень 2) Заказы по Петербургу должны выделяться отдельным цветом для этого нужно чтобы при заказе в рядом с полем город было написано Санкт-Петербург ...
Вывести топики из форума SMF на главку
Нужно вывести на главную страницу сайта в кодировке cp1251 список тем в которых были последние постов с форума http://traders.unfx.ru. Нужно сделать скрипт так что бы можно было настроить количество выводимых постов, оформление произвольное задать через css и вывод в любом месте странички. форум SMF
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