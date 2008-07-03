Форма отправки почты

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт31 заявка523 просмотра

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заполненный список отправляется на указанный mail

* отмечены обязательные для заполнения формы, при отправки не до конца заолненной формы скрипт должен писать, какя форма не заполнена, не стирая при этом информацию из других полей. В письме также должен прилагаться рисунок, который клиент загрузит.

необходимо как можно скорее. Оплата, до 70 USD

17 лет назад
Company_K
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$40
1 день
Мошенник

Заявки фрилансеров

pereligin
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад

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