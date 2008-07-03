Форма отправки почты

ФОРМА ЗАКАЗА

Имя*:

Ваш мэйл*:

Рисунок*: [кнопка загрузить]

Количество заказов*:

телефон или номер ICQ:

(это все поля для заполнения)

выберите вид* (выпадающий список из нескольких вариантов, 3 варианта)

оплата:

WebMoney (галочка)

E-gold (галочка)

Свой вариант (тут стоит поле для написания своего варианта)

заполненный список отправляется на указанный mail

* отмечены обязательные для заполнения формы, при отправки не до конца заолненной формы скрипт должен писать, какя форма не заполнена, не стирая при этом информацию из других полей. В письме также должен прилагаться рисунок, который клиент загрузит.

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