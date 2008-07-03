1) В ИМ гибкий каталог, но товары перестали добавляться в 4 уровень 2) Заказы по Петербургу должны выделяться отдельным цветом для этого нужно чтобы при заказе в рядом с полем город было написано Санкт-Петербург ...
Форма отправки почты
ФОРМА ЗАКАЗА
Имя*:
Ваш мэйл*:
Рисунок*: [кнопка загрузить]
Количество заказов*:
телефон или номер ICQ:
(это все поля для заполнения)
выберите вид* (выпадающий список из нескольких вариантов, 3 варианта)
оплата:
WebMoney (галочка)
E-gold (галочка)
Свой вариант (тут стоит поле для написания своего варианта)
заполненный список отправляется на указанный mail
* отмечены обязательные для заполнения формы, при отправки не до конца заолненной формы скрипт должен писать, какя форма не заполнена, не стирая при этом информацию из других полей. В письме также должен прилагаться рисунок, который клиент загрузит.
необходимо как можно скорее. Оплата, до 70 USD
Выбранный исполнитель
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