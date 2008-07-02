1) В ИМ гибкий каталог, но товары перестали добавляться в 4 уровень 2) Заказы по Петербургу должны выделяться отдельным цветом для этого нужно чтобы при заказе в рядом с полем город было написано Санкт-Петербург ...
Разработка БД
Требуеться проэктирование и програмирование базы данных (бд) на языке SQL.
БД используеться как backbone для приложения. Само приложение используеться в будущем как сопровождающая часть процесса продажи в индустриальном секторе
Пожалуйста только студии с серъезным портфолио по разработке ПО и БД (не фриланс). Детали в приложенном файле.
Заявки фрилансеров
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