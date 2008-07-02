Разработка БД

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок417 просмотров

Требуеться проэктирование и програмирование базы данных (бд) на языке SQL.

БД используеться как backbone для приложения. Само приложение используеться в будущем как сопровождающая часть процесса продажи в индустриальном секторе

Пожалуйста только студии с серъезным портфолио по разработке ПО и БД (не фриланс). Детали в приложенном файле.

SQL
17 лет назад
ilya_krylov
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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